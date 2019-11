Vuurwerk afsteken verboden tijdens eindejaarsfeesten in Oostkamp, Beernem en Zedelgem Siebe De Voogt

18 november 2019

17u17 21 Oostkamp In de gemeenten binnen de politiezone Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) zal tijdens de eindejaarsfeesten geen vuurwerk mogen worden afgestoken. Ze volgen daarmee het Vlaamse vuurwerkverbod.

De Vlaamse overheid verbiedt sinds 26 april dit jaar het afsteken van vuurwerk. Gemeentebesturen kunnen echter van dit verbod afwijken en vuurwerk toelaten op bepaalde momenten en plaatsen. De gemeenten van de politiezone Het Houtsche beslisten het Vlaamse verbod te volgen en geen vuurwerk toe te staan in de eindejaarsperiode. Het verbod geldt ook voor voetzoekers en het oplaten van wensballonnen. De gemeente Oostkamp haalt drie redenen aan voor de beslissing: de openbare veiligheid, het welzijn van de dieren en de openbare rust. Wie het politiereglement in Oostkamp, Beernem of Zedelgem overtreedt, riskeert een fikse GAS-boete.