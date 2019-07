Vrijwilligers gezocht die minder mobiele mensen rond willen voeren Siebe De Voogt

04 juli 2019

09u41 0 Oostkamp Kent u de Minder Mobielen Centrale al? De dienst van het OCMW in Oostkamp is op zoek naar vrijwilligers die minder mobiele inwoners rond willen voeren met hun eigen wagen.

Mensen die minder mobiele personen een warm hart toedragen en hun wagen ter beschikking willen stellen. Dat is het profiel van de vrijwilligers die de Minder Mobielen Centrale zoekt. De dienst van het OCMW biedt hun medewerkers zelf de nodige vorming, ondersteuning, omniumverzekering en kilometervergoeding aan. “Steeds meer mensen hebben geen vervoer voor handen voor het ziekenhuis, dagcentrum, een bezoek aan vrienden of andere activiteiten. Wij proberen deze mensen een betaalbare oplossing op maat te bieden.” De vrijwilligers bepalen zelf wanneer ze zich beschikbaar stellen. Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen via het vrijwilligersplatform op de website van de gemeente: www.oostkamp.be.