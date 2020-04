Vreemd beeld: kasseien in Schooldreef hebben plaatsgemaakt voor asfalt Siebe De Voogt

29 april 2020

19u41 3 Oostkamp De kasseien in de Schooldreef in Oostkamp hebben plaatsgemaakt voor een asfaltlaag. De asfalteringswerken werden deze week afgerond. Volgende week is de Hogedreef aan de beurt.

Het wegdek van de Schooldreef was in slechte staat en dus besliste het Oostkampse gemeentebestuur de kasseien sneller dan gepland te verwijderen. In de plaats werd de voorbije weken asfalt gegoten. Enkel de stenen in de schuine parkeerplaatsen bleven behouden.

De belijning van de Schooldreef wordt in de eerste helft van mei afgewerkt, zodat de werken af zijn als de scholen deels weer open gaan. Volgende week krijgen de schuine parkeerplaatsen ook nog een opfrisbeurt met de veegmachine. Dan gaan ook de asfalteringswerken in de Hogedreef van start. Parkeren kan in de Kortrijksestraat en Kapellestraat, waar de blauwe zone tijdelijk niet geldt.