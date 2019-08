Vrachtwagens mogen niet langer parkeren aan de Valkaart Siebe De Voogt

06 augustus 2019

14u58 18 Oostkamp Truckchauffeurs mogen hun vrachtwagen voortaan niet meer parkeren langs de Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp. Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) nam de beslissing na tal van klachten van vooral fietsers.

De voorbije maanden was het een opvallend zicht aan de Valkaart in Oostkamp. Een ganse kolonne vrachtwagenchauffeurs parkeerden soms hun truck langs de Albrecht Rodenbachstraat en namen er hun rustpauze. Al te vaak hinderden de vrachtwagenchauffeurs daarbij de fietsers. Het gemeentebestuur voorzag lange tijd toelating voor vrachtwagens om zich op die plaats te parkeren, maar na enkele recente klachten en specifieke incidenten vaardigde burgemeester Jan de Keyser (CD&V) een parkeerverbod uit voor trucks. “De beslissing zal de overlast in de buurt verminderen en het comfort voor fietsers langs de Valkaart verhogen”, verduidelijkt hij. “De vrachtwagenchauffeurs worden verwittigd via een duidelijke flyer en signalisatie van de politie. Zij zullen streng toekijken op de naleving van het parkeerverbod.”

Ook in de Kapellestraat tussen het Europaplein en het op- en afrittencomplex van de E40 is er vaak overlast van vrachtwagens. De aanwezige chauffeurs zorgen er af en toe voor overlast en een onveilig gevoel voor fietsers. “Ik overweeg sterk om ook die zone vrachtwagenvrij te maken”, zegt de Keyser. “Ik besef echter goed dat daarmee wel een lokaal probleem wordt opgelost, maar niet de aanleiding.”