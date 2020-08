Volgende week starten verfraaiingswerken in park De Valkaart met aanleg van ligweide Siebe De Voogt

26 augustus 2020

10u58 1 Oostkamp Op het domein De Valkaart in Oostkamp gaan maandag de verfraaiingswerken in het park van start. De visvijver aan de kant van de Stationsstraat wordt aangepakt en achter villa ‘t Valkennest wordt een ligweide aangelegd.

De gemeente stelde in 2015 een studiebureau aan om een parkbeheerplan op te maken voor het Beukenpark, de Hogedreef en De Valkaart. Het plan is een toekomstvisie om van deze parken een samenhangend en kwalitatief groendomein te maken. Via een enquête en tijdens een parkwandeling konden ook bezoekers, gebruikersgroepen en omwonenden hun mening geven.

Historisch parkgedeelte

Eén van de punten van het parkbeheerplan is het historisch parkgedeelte rond villa ‘t Valkennest restaureren en de oude parkbomen beschermen door concurrerende beplanting weg te nemen. In dit kader wordt vanaf maandag de visvijver aan de Stationsstraat gerestaureerd. Het slib uit de vijver wordt verwijderd en afgevoerd. Daarnaast worden ook acht visstekken aangelegd waar vissers zullen kunnen zitten. Aan de achterkant van ‘t Valkennest wordt bovendien een ligweide aangelegd. Een grondheuvel met vier houten ligbedden moet een aangename plek vormen om bij mooi weer te genieten in het park.

De werken zullen weinig of geen invloed hebben op de omgeving. Enkel ‘t Valkennest zal tijdelijk enkel via De Schakel bereikbaar zijn. Op de parking aan het Bad Nauheimplein zal een werfkeet geplaatst worden en materialen worden gestockeerd. Daardoor zullen enkele parkeerplaatsen tijdelijk niet bruikbaar zijn.