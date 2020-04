Visvijver en ligweide op domein De Valkaart moeten 96.000 euro kosten Siebe De Voogt

27 april 2020

16u06 2 Oostkamp Het gemeentebestuur van Oostkamp gaat op zoek naar een aannemer om een ligweide aan te leggen op het domein De Valkaart en de bestaande visvijver te herstellen. De kosten van de werken worden geraamd op ruim 96.000 euro.

Al in 2016 stelde de gemeente Oostkamp een parkbeheerplan op voor verschillende groene zones in de gemeente. Uit het plan kwamen verschillende actiepunten naar voren. In maart 2018 werd ontwerpbureau Atelier Artisjok belast met drie opdrachten: het inrichten van de parktoegangen aan De Valkaart en het Beukenpark, het aanleggen van een ligweide op het domein De Valkaart en het herstellen van de bestaande visvijver.

Intussen stelde het ontwerpbureau een lastenboek op dat de kosten voor de twee laatste actiepunten raamt op 96.170,80 euro, inclusief btw. De gemeente gaat nu op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren. Volgens schepen Delphine Roels (CD&V) is het de bedoeling om na de zomervakantie te starten. “Aan de vijver komen acht eenvoudige visstekken voor recreatief vissen”, zegt ze. “Ook het slib zal worden aangepakt. Bij de ligweide zal een heuvelrug worden aangelegd en zullen ook vier ligstoelen voorzien worden.”