Vijf bestuurders hebben glas teveel op bij alcoholcontroles in Loppem en Oostkamp Siebe De Voogt

21 januari 2020

17u21 0 Oostkamp De politie Het Houtsche heeft zondag alcoholcontroles uitgevoerd in Loppem en Oostkamp. In totaal werden daarbij 233 bestuurders gecontroleerd. 5 van hen hadden een glas teveel op.

Een eerste dispositief werd opgezet langs de Autobaan in Loppem. In totaal werden daar 86 bestuurders aan een controle onderworpen. Eén chauffeur had net wat teveel alcohol op en moest zijn wagen voor 3 uren langs de kant laten staan. Een andere legde een positieve ademtest af en was z'n rijbewijs voor 6 uren kwijt.

In de Kapellestraat in Oostkamp werden dan weer 147 voertuigen gecontroleerd. Eén bestuurder had net een glas teveel op en moest zijn rijbewijs voor 3 uren inleveren. Twee andere chauffeurs tekenden positief op de ademtest. Hun rijbewijs werd voor 6 uren ingehouden.