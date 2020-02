Verschillende terreinwerken van het landinrichtingsproject Nieuwenhove-Gruuthuyse lopen al een jaar: een stand van zaken Siebe De Voogt

15u35 2 Oostkamp In Oostkamp startte de Vlaamse Landmaatschappij vorig jaar terreinwerken in het kader van het landinrichtingsproject “Nieuwenhove-Gruuthuyse”. De nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Hertendreef en de Hertsbergsestraat zijn al af. Op verschillende plaatsen in Nieuwenhove zijn echter nog werken bezig. Een stand van zaken.

De fietsdoorsteek tussen de Hertendreef en de Kanunnik Davidstraat is intussen aangelegd. Een aantal gebreken aan het pad wordt nog hersteld door de aannemer. In het Nieuwenhovebos zijn dan weer natuurontwikkelingswerken bezig op enkele percelen. De aanleg van een bosrand en de uitbreiding van een bestaande poel zijn bijna klaar, net als het afgraven van de toplaag om voedselarm grasland met heide te bekomen. Het grondtransport zal in februari nog wat hinder veroorzaken. Beschadigde wegen worden na de werken hersteld.

Intussen zijn ook de werken op de speelzones Groene Vinger en Waterstraat gestart. Er wordt reliëf aangebracht als speelelement, speelinfrastructuur aangelegd en onverharde paden. In de speelzone Groene Vinger wordt een woning uit de Bronstijd gereconstrueerd. In de Waterstraat komt het onthaalpunt voor het landschapspark Bulskampveld.

Op de site Legendale zijn de werken nog volop aan de gang. Getuige daarvan is de hoge grondwal van 455 meter langs de E40. De berm krijgt binnenkort nog een toplaag van aarde en wordt dan beplant met inheemse bomen en struiken. Achter de berm wordt een hondenloopzone van 6000 vierkante meter aangelegd met een kleine parking erbij. Er wordt ook een zone voor volkstuintjes van 4000 vierkante meter ingericht en heel wat bos en struiken aangeplant. Aansluitend op twee dreefjes worden op en naast de berm 500 meter wandelpaden aangelegd.

Tot slot wordt in de omgeving van het kanaal Gent-Brugge de aanleg van twee hengelplaatsen op de Rivierbeek afgewerkt. De aanleg van een hengelsteiger voor mensen met een beperking op het kanaal is gepland in het voorjaar.