Vermiste Patrick Van Steenkiste werd mogelijk gezien aan kerk van Zedelgem Siebe De Voogt

05 februari 2020

14u06 6 Oostkamp De familie van de vermiste Patrick Van Steenkiste uit Hertsberge heeft weer een sprankeltje hoop. Een getuige beweert dat hij de 69-jarige man vorige week woensdag, daags na zijn verdwijning, opmerkte aan de kerk van Zedelgem. “We zoeken nog meer getuigen uit die buurt”, zegt zoon Matthieu.

Patrick Van Steenkiste baatte samen met zijn echtgenote jarenlang een optiekzaak uit in Brugge. Een ex-klant beweert nu dat hij de vermiste man vorige week woensdag rond 8.20 uur zag rondwandelen aan de Sint-Elooikerk in Zedelgem. “Meer weten we op dit moment ook niet”, zegt zoon Matthieu. “Het geeft ons wel opnieuw een sprankeltje hoop.”

Aanknopingspunt

De tip van de getuige is een eerste mogelijke aanknopingspunt voor de familie van Patrick in een week tijd. De man vertrok op vorige week dinsdag rond 18.15 uur te voet uit zijn woning in de Sparrendreef in Hertsberge. Sindsdien ontbreek elk spoor. De politie zocht de voorbije dagen vooral in de buurt van de Sparrendreef. Grote zoekacties werden niet opgezet, omdat de speurders geen enkel aanknopingspunt hadden. Patrick had immers ook zijn gsm thuis achtergelaten. Het parket sloot kwaad opzet uit. De politie ziet een wanhoopsdaad als een van de mogelijke pistes.

Vorige week werd al een opsporingsbericht verspreid voor Patrick Van Steenkiste. De man is 1,82 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort, grijsbruin haar en een grijze stoppelbaard. Patrick draagt ook een bril met rond, donkerkleurig montuur. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk een bruine broek, een bruine trui, een wit hemd met fijne strepen, bruine hoge schoenen, een zwarte jas, een pet en zwarte handschoenen. Wie Patrick Van Steenkiste gezien heeft of weet waar hij zich bevindt, kan contact opnemen met de politie op het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via mail op het adres opsporingen@police.belgium.eu.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn of op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.