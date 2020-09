Verminderde waterdruk mogelijk in verschillende gemeenten door werken Siebe De Voogt

04 september 2020

14u42 14 Oostkamp Verschillende gemeenten in het Brugse kunnen volgende week met verminderde waterdruk kampen. Farys verzekert wel dat er voldoende drinkwater zal blijven.

De watermaatschappij voert van maandag tot en met zaterdag werken uit op de hoofdtransportleiding Brakel-Brugge. Die moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verhoging van de leveringszekerheid in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Tijdens de werken wordt de watervoorziening in stand gehouden door herschakelingen op het niveau van het distributienet, zodat alle klanten kunnen blijven rekenen op voldoende drinkwater. Volgens Farys kan wel een merkelijke verlaging van de waterdruk plaatsvinden. De drukverlaging kan zich voordoen vanaf maandag rond 22 uur tot en met zaterdag rond 12 uur in Beernem, Oostkamp, Sint-Andries, Sint-Michiels en Varsenare. Door de herschakelingen op het net kan het drinkwater in deze gemeenten ook een andere oorsprong hebben, waardoor een andere smaak of geur kan waargenomen worden.