Verkeerslichten aan op- en afrit E40 moeten verkeersveiligheid verhogen: bijna maand hinder Siebe De Voogt

02 september 2019

14u14 0 Oostkamp Aan de op- en afrit van de E40 richting Oostende worden aan de kant van de Hertsbergsestraat in Oostkamp verkeerslichten geplaatst. Het Agentschap Wegen en Verkeer willen met de maatregel de verkeersveiligheid rond de snelweg verhogen.

De werken voor het plaatsen van permanente lichten gaan op maandag 30 september van start en zullen normaal tot vrijdag 25 oktober duren. De oprit richting Brussel en afrit komende uit Oostende worden volledig afgesloten voor het verkeer. Bestuurders die richting Brussel moeten, kunnen de oprit in Beernem nemen of de E40 oprijden richting Oostende en vervolgens via de verkeerswisselaar richting binnenland draaien. Verkeer dat uit Oostende komt en normaal in Oostkamp afrijdt, kan keren in Beernem of de E403 tot in Ruddervoorde nemen. De Hertsbergsestraat tussen Oostkamp en Hertsberge blijft wel open. Het verkeer wordt er geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De snelheid zal er beperkt zijn tot 30 km/uur en (vracht-)wagens moeten er achter de fietsers blijven.