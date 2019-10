Verkeerslichten aan Gemeenteplein zijn hersteld Siebe De Voogt

31 oktober 2019

10u28 0 Oostkamp De verkeerslichten aan het Gemeenteplein in Oostkamp zijn hersteld. Dat laat de gemeente weten.

De voorbije maanden kampten de verkeerslichten aan het oude gemeentehuis geregeld met problemen. Ook de laatste week werkten de lichten enkel met een oranjegeel knipperlicht. Het bleek niet om een test te gaan, maar om een defect. Gezien het een oude type lamp betrof, duurde het even alvorens een oplossing voorhanden was. Het plaatsen van nieuwe verkeerslichten is volgens de gemeente op korte termijn nog niet aan de orde. “We werken aan een masterplan voor het centrum en die studie zal uitwijzen wat de beste keuzes zijn voor het centrum. In tussentijd is het de bedoeling dat de lichten blijven.”