Verkeerslichten aan Gemeenteplein defect: nieuwe lampen op komst Siebe De Voogt

30 oktober 2019

08u15 2 Oostkamp Wie de voorbije tijd aan het Gemeenteplein in Oostkamp is gepasseerd, heeft het wellicht al opgemerkt. De verkeerslichten werken momenteel enkel met een oranjegeel knipperlicht. Geen test, want de lichten blijken gewoon defect.

De gemeente Oostkamp stelt dat de nieuwe lampen voor de verkeerslichten besteld zijn. “Maar gezien het een ouder type lamp betreft, is de levertermijn wat langer”, klinkt het. Van zodra de bestelde lampen geleverd zijn, worden de lichten hersteld. Het plaatsen van nieuwe lichten is op korte termijn nog niet aan de orde. “Het gemeentebestuur werkt aan een masterplan voor het centrum en die studie zal uitwijzen wat de beste keuzes zijn voor het centrum. In tussentijd is het de bedoeling dat de lichten blijven.”