Verkeershinder in Brugsestraat door heraanleg van bushaltes Siebe De Voogt

16 juni 2019

10u08 0 Oostkamp In de Brugsestraat in Oostkamp starten De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van twee bushaltes. Het verkeer wordt in goede banen geleid met tijdelijke verkeerslichten, wat voor de nodige hinder kan zorgen.

Verschillende bushaltes in Oostkamp en deelgemeentes kregen de voorbije maanden een grondige opknapbeurt. Zo werden de haltes aan de Lariksdreef en in het centrum van Waardamme heringericht naar een busperron. Nu worden ook twee bushaltes in de Brugsestraat aangepast tussen de rotonde aan de Aldi en de Emiel Welvaertstraat. De werken worden na de ochtendspits gestart om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken. De tijdelijke verkeerslichten worden voor en na de werkuren weggehaald, indien de verkeersveiligheid daarbij niet in het gedrang komt. De nieuwe busperrons geven de bussen van De Lijn de mogelijkheid om te stoppen op de rijweg. De aanpassing zou tijdswinst moeten opleveren en bijgevolg een stiptere dienstverlening voor de reizigers.