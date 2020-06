Veertiger rijdt onder invloed vijf geparkeerde voertuigen aan: “Ik had mijn hond bij me, daarom kroop ik achter het stuur” Mathias Mariën

23 juni 2020

18u17 0 Oostkamp Een 49-jarige man uit Oostkamp is veroordeeld tot een rijverbod van vier jaar nadat hij voor de vijfde keer onder invloed achter het stuur betrapt werd. In mei vorig jaar reed de veertiger in beschonken toestand vijf geparkeerde wagens aan.

“Ik had mijn hond bij me. Anders zou ik niet meer naar huis gereden zijn”, was dinsdagochtend het opvallende excuus van de man. Uit de ademtest na het ongeval bleek dat hij met 1,75 promille alcohol achter het stuur zat. Bovendien moest de man nog proeven afleggen na een vorig rijverbod. Hij reed dus ook zonder rijbewijs. De 49-jarige man is bovendien erg hardleers, aangezien hij in het verleden al vier keer werd veroordeeld. gaf hem een boete van 8.000 euro en een rijverbod van vier jaar. Als de man daarna zijn rijbewijs terug wil zal hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. Daarna zal hij voor drie jaar een alcoholslot moeten installeren.