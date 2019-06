Veelpleger krijgt opnieuw celstraf na klappen aan cafébaas Jelle Houwen

11 juni 2019

14u20 3

Een man met een fiks strafblad uit Oostkamp krijgt nog maar eens vier maanden cel nadat hij een cafébaas van respectabele leeftijd enkele klappen gaf. Op 12 maart vorig jaar kregen D.M. en zijn broer een verhitte discussie in de rokersruimte van het café. Omdat het er zo luid aan toe ging vroeg de cafébaas aan D.M. om zijn zaak te verlaten. “Daar was hij het echter niet mee eens, ging naar de toog en verkocht de cafébaas enkele rake klappen”, sprak de procureur. “En dat gebeurde onder invloed van alcohol terwijl D.M. onder voorwaarden stond en helemaal geen alcohol mocht drinken. Zijn strafblad zegt genoeg: veroordelingen voor zware diefstal en drugs, en recent nog 37 maanden effectief gekregen. Er kan enkel een effectieve celstraf gegeven worden.” Volgens de advocaat van D.M. ging het om banaliteiten. “Hij was gewoon kwaad omdat hij moest vertrekken en zijn broer niet. En het waren geen vuistslagen, hoogstens een klap met de hand. De cafébaas was niet eens gewond.”