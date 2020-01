Vastgoedmakelaar Anitha viert 1-jarig bestaan met deelname aan Vier-programma Huizenjagers Siebe De Voogt

29 januari 2020

17u00 2 Oostkamp Immokantoor Morpho Vastgoed uit Ruddervoorde bestaat bijna 1 jaar en viert die verjaardag op een wel erg bijzondere manier. Zaakvoerster Anitha Daniel (42) is van 3 tot 6 februari immers te zien in het Vier-programma Huizenjagers. “Een unieke, maar erg intensieve ervaring", noemt ze het zelf.

Hoewel ze nog geen jaar bezig was, werd Anitha Daniel (42) uit Waardamme in het najaar gecontacteerd door de redactie van het Vier-programma Huizenjagers. De zaakvoerster van Morpho Vastgoed in de Sint-Elooisstraat werd gevraagd om als makelaar deel te nemen aan vier afleveringen rond het Brugse Ommeland. “Ik was verrast toen ik telefoon kreeg", vertelt Anitha. “Ik was immers nog niet zo lang bezig. Blijkbaar was ik de redactie echter opgevallen door de stijl en de uitstraling van mijn website. Dat was uiteraard leuk om te horen. Het toont aan dat mijn marketing het voorbije jaar echt werkte. Ik heb er dan ook veel in geïnvesteerd.”

Getwijfeld

Als vastgoedmakelaar was Anitha een vaste kijker van het programma, maar toch heeft ze even getwijfeld over haar deelname. “Ik wist niet goed wat te verwachten. Ik keek altijd graag naar Huizenjagers om te zien hoe de collega’s het deden, maar zelf meedoen is natuurlijk nog iets anders. Enerzijds was ik erg nieuwsgierig, maar anderzijds ook wat bang over hoe ik zou overkomen op televisie.” Anitha ging uiteindelijk toch in op het aanbod en nam in de eerste week van november deel aan de opnames. Het was volgens de makelaar een intensieve periode. “Vier dagen lang ben je van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds onderweg. Ik heb dat toch wat onderschat. Ook de voorbereiding van het programma vergde heel wat werk. We kregen tien dagen de tijd om woningen te zoeken die voldeden aan de wensen van de deelnemende koppels. Dat is niet lang. Vaak was het zoeken naar een speld in een hooiberg. Uiteraard deins ik hiervoor niet terug en ging ik de uitdaging al te graag aan.”

Receptie

Over de afloop van de afleveringen kan Anitha nog niets kwijt. Ze kijkt wel positief terug op haar deelname. “Het was een bijzonder leuke ervaring”, zegt ze. “De afleveringen komen toevallig op het scherm vlakbij ons 1-jarig bestaan. Dat is mooi meegenomen.” Op zaterdag 15 februari tussen 17 en 21 uur vindt in Morpho Vastgoed ter gelegenheid van de verjaardag een kleine receptie plaats. “Het is een perfecte gelegenheid om samen te klinken op het Huizenjagers-avontuur en ons 1-jarig bestaan. Iedereen die het voorbije jaar bij mij klant werd is welkom voor een hapje en een drankje, net als leveranciers en sympathisanten. Bloemen of cadeautjes wil ik niet. Wél heb ik op de uitnodiging gevraagd om in plaats daarvan een bijdrage te storten voor de Run for Friends. Zij houden ieder jaar een evenement ten voordele van Bednet en het Kinderkankerfonds.” Wie Anitha in Huizenjagers aan het werk wil zien, kan vanaf 3 februari om 19.40 uur afstemmen op Vier.