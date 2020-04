Vandalen toveren speelplaats van kleuterschool om in slagveld: “Het ging wellicht om jongeren” Siebe De Voogt

19 april 2020

18u40 0 Oostkamp De Vrije Basisschool in Baliebrugge, bij Ruddervoorde, heeft tijdens de paasvakantie vandalen over de vloer gekregen. Ze doorwoelden verschillende bloembakken op de speelplaats van de kleuters, kieperden een vuilnisbak om en gooiden bloembollen in het rond. “Het ging wellicht om jongeren”, zegt directeur Bianca Laridon. “Verveelden ze zich tijdens de lockdown? Ik weet het niet.”

Wanneer de vandalenstreek precies plaatsvond is niet helemaal duidelijk. “Wellicht dateren de feiten al van de vrijdag voor Pasen", vertelt de directeur. “We stelden de vernielingen op paasmaandag vast, maar buurtbewoners zouden op Goede Vrijdag in de late namiddag al iets hebben opgemerkt. Vreemd, want op klaarlichte dag is hier nochtans heel wat sociale controle. De daders slaagden erin om ongemerkt hun gang te gaan op onze speelplaats. Ze kieperden een vuilnisbak om en zetten hem omgekeerd op een spar. Ze kraakten een krulwilg af en doorwoelden verschillende bloembakken die door vrijwilligers waren aangeplant. Het was een ravage. Meerdere bloembollen lagen verspreid over de speelplaats.”

Verdachten voor de vernielingen zijn er voorlopig niet. De directie van de Vrije Basisschool Baliebrugge diende wel al een klacht in bij de politie. “Ons financiële nadeel mag dan wel niet groot zijn, maar zoiets doe je gewoon niet”, zegt Bianca Laridon. “Ik vreesde voor een glaspartij, die op de speelplaats klaarstond voor de plaatsing van nieuwe ramen, maar die lieten de daders ongemoeid. Ik vermoed dus dat het om jongeren ging. Verveelden ze zich tijdens de coronalockdown? Ik weet het niet. In de buurt werden alvast nog verschillende andere beschadigingen aangebracht. Er werden onder meer krassen getrokken in enkele wagens, een trampoline werd vernield en ook een wit spandoek voor de zorgverleners werd kapot getrokken. De kans is groot dat het om dezelfde daders ging.”