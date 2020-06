Vanaf woensdag is zwemmen in De Valkaart weer mogelijk met maximum 66 bezoekers tegelijkertijd Siebe De Voogt

28 juni 2020

10u23 1 Oostkamp De zwembaden in ons land mogen vanaf woensdag weer de deuren openen en dat is in De Valkaart in Oostkamp niet anders. De heropening is wel gekoppeld aan enkele voorwaarden.

Zo zullen maximaal 66 bezoekers tegelijkertijd toegelaten worden in het zwembad. Zij mogen bovendien maximum één uur in het zwembad blijven. Groepen met meer dan vijftien personen worden niet toegelaten en in het zwembad is een circulatieplan van kracht. De douches blijven gesloten en privézwemlessen gaan voorlopig niet door. Ook de speeloctopus zal tijdelijk niet mogen gebruikt worden op woensdag.

De gemeente maakte van de coronasluiting gebruik om het jaarlijks onderhoud van het zwembad te laten uitvoeren. Het complex moet daarom in september niet opnieuw sluiten.