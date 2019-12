Vanaf volgende week nieuwe fase in werken rond Kampveld: Breeweg en Papenvijversstraat langs één kant afgesloten Siebe De Voogt

31 december 2019

11u34 0 Oostkamp De werken in de buurt van het industrieterrein Kampveld in Oostkamp gaan volgende week een nieuwe fase in. De Breeweg en Papenvijversstraat zullen slechts langs één kant bereikbaar zijn.

Vanaf maandag gaat de aannemer van start met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Papenvijversstraat. De zone tussen de Hertsbergsestraat en Breeweg wordt verbreed tot 5,50 meter om het in- en uitrijden van de Papenvijversstraat veiliger te maken. Er wordt ook een nieuw wegdek in beton aangelegd. Ook de betonblokjes in de Hertsbergsestraat worden vervangen door beton. “We kiezen voor snelhardende beton door de veel kortere droogtijd van enkele dagen in plaats van vier weken”, klinkt het bij de gemeente. “Het is een extra kost, maar die is te verantwoorden omdat we zo de hinder voor de omwonenden en weggebruikers kunnen beperken in tijd.” Tijdens de werken zullen de Breeweg en Eikelingen enkel bereikbaar zijn vanaf de Proosdijstraat. De Papenvijversstraat is dan enkel toegankelijk vanuit de Nijverheidsstraat. In de Hertsbergsestraat blijft verkeer mogelijk. Het verkeer richting Hertsberge moet voorrang verlenen aan het verkeer dat richting Oostkamp wil rijden.