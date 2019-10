Van ecologische schaatspiste tot gezellige kraampjes: allereerste Winterdorp brengt kerstsfeer naar De Valkaart Siebe De Voogt

18 oktober 2019

17u00 9 Oostkamp Voor het eerst wordt tijdens de eindejaarsperiode in Oostkamp een schaatspiste geplaatst. Drie horeca-uitbaters organiseren op het domein De Valkaart vier weken lang Winterdorp: een kleine kerstmarkt met een feesttent van 300 vierkante meter en gezellige kraampjes. “Als surplus gebeurt alles op een milieuvriendelijke manier”, zegt Jean-Paul Devoogt.

Een ecologisch verantwoorde kunstschaatsbaan van 200 vierkante meter. Die moet van 18 december tot en met 12 januari dé trekpleister worden van het eerste Winterdorp in Oostkamp. Jean-Paul Devoogt, Christof Vanderspurt en Bart Dupont, drie horeca-uitbaters, nemen de organisatie van het evenement op zich. “We vonden altijd al dat er tijdens de eindejaarsperiode weinig te doen was in de gemeente”, vertelt Jean-Paul. “Er was de kleine kerstmarkt op het Gemeenteplein, maar die gaat dit jaar niet meer door. We speelden al even met het idee om iets op poten te zetten en dit was het ideale moment.”

Elke dag open

Pal achter de cafetaria van het zwembad, ter hoogte van de petanquebanen, kunnen de mensen vier weken lang terecht voor een gezellige kerstsfeer. Naast de schaatspiste komen een feesttent van 300 vierkante meter en zes kraampjes, waarvan er vijf verhuurd worden aan Oostkampse horecazaken of verenigingen. “De bedoeling is dat zij zich richten op lekker eten. Wij nemen in het zesde kraampje de drank op ons. We zullen zeven dagen op zeven open zijn vanaf 13 uur tot middernacht. In het weekend staan er in de tent leuke optredens gepland. Onder meer Jettie Pallettie en enkele coverbandjes bevestigden al hun komst.”

Milieuvriendelijk

Een vaak gehoorde kritiek op kerstmarkten is het enorme energieverbruik van traditionele schaatspistes en verwarmingselementen. In tijden van klimaatmarsen hadden ook Jean-Paul, Christof en Bart aandacht voor ecologische alternatieven. “Vandaag de dag is dat enorm belangrijk”, beseffen ze. “De schaatspiste bestaat uit synthetisch ijs dat enorm goed lijkt op echt ijs. Er is geen energie nodig voor de opstart en ook niet voor het koel houden van het ijs. Ook voor de verwarmingselementen rond de kraampjes werken we aan een milieuvriendelijke oplossing.”

Gratis schaatsen

Alle kinderen van scholen uit Oostkamp en deelgemeenten krijgen een gratis ticket om tijdens de kerstvakantie de schaatspiste uit te testen. “Wij hebben ijsschaatsen liggen, maar onze bezoekers mogen uiteraard ook eigen schaatsen meebrengen. Tijdens ons openingsfeest op vrijdag komt overigens een ijshockeyteam een demonstratie geven van zijn kunnen.” Oostkampse handelaars of verenigingen die interesse hebben om een kraampje uit te baten, kunnen contact opnemen met Jean-Paul Devoogt op het nummer 0475/96.74.31.