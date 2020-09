Valerie Demey kleurt mee BK in Anzegem: “Goeie prestatie, maar niet content met uitslag” Hans Fruyt

22 september 2020

17u02 0 Oostkamp Content over haar wedstrijd, niet over het resultaat. Dat is de samenvatting van het BK van Valerie Demey (26). De titel bij de elite ging naar Lotte Kopecky die een banddikte sneller was dan Jolien D’hoore. Shari Bossuyt werd derde en pakte de titel bij de beloften.

De Lotto-Soudal Ladies, de ploeg van titelverdediger Jesse Vandenbulcke, namen kort na de start het BK in handen. “Doe maar, dacht ik bij mezelf toen ik dat zag”, lacht Valerie Demey. “Zo werd het scenario van vorig jaar met een vroege vlucht vermeden. De groep die overbleef na die eerste grote schifting was wat te groot om controle te houden.”

Doordat ex-Belgisch kampioene Annelies Dom alleen aan de haal ging, bleef Lotto-Soudal de koers in handen houden. Demey sloot met Kopecky, D’hoore, Cant, Bossuyt, Truyen en Vandenbroucke bij Dom aan. “Allemaal goeie renners voorin, maar toen kwam er in het peloton een reactie en organisatie, wat later in de wedstrijd niet meer gebeurde”, zucht Demey. “Toen Kopecky en D’hoore vijftig kilometer van het einde sprongen zat ik te ver. Want ik had net een drinkbus aangenomen. Daarna reed ik veel op kop. In de achtervolging kreeg ik steun van Kelly Van den Steen en Ellen Van Loy. Hen moet ik daarvoor bedanken.”

Te weinig steun

“Kelly maande haar ploegmakkers aan om mee te werken, maar ik kreeg veel te weinig steun. Tijdens de voorlaatste doortocht op Tiegemberg naderden we tot op vijftien meter van de twee leiders. Ik zag Lotte opnieuw springen, Jolien pikte aan en wij vielen opnieuw terug”, gaat Demey voort. “En toen Shari Bossuyt tijdens de laatste keer Tiegemberg naar de twee leiders sprong, kwam ik weer enkele metertjes tekort om aan te pikken. Omdat ik voordien al erg veel gegeven had. Dat ik in de achtervolging te weinig steun kreeg, was heel frustrerend. Al kan ik begrijpen dat in de finale veel rensters op hun tandvlees zaten.”

Demey sprintte, tien seconden na Kopecky, naar de twaalfde plaats. Zaterdag rijdt ze in Imola het WK. “Dat wordt andere koek, maar mijn vorm is goed en de voorbije koersen heb ik toch wat vertrouwen getankt”, besluit Demey.