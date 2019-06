Vader nam dochter (42) wagen af na derde betrapping op dronken rijden Siebe De Voogt

25 juni 2019

12u58 0 Oostkamp Een 42-jarige vrouw uit Eeklo heeft in de Brugse politierechtbank zes maanden rijverbod en drie jaar alcoholslot gekregen voor dronken rijden. Het is de derde veroordeling voor V.M., die haar wagen begin dit jaar moest afgeven aan haar vader.

De man stond z’n dochter dinsdagmorgen bij in de politierechtbank van Brugge. Ze moest er zich verantwoorden voor dronken rijden. Op 18 januari zag de politie haar zwalpen over de Oedelemsestraat in Oostkamp. De ademanalyse wees uit dat V.M. 2,87 promille alcohol in haar bloed had. Voor de vrouw was het al de derde keer dat ze onder invloed achter het stuur kroop. Ook in 2016 en 2018 werd ze voor die feiten al veroordeeld. “Ik besliste na de laatste feiten om haar auto af te nemen”, vertelde haar vader aan politierechter Peter Vandamme. “Ze mag er van mij niet meer mee rijden.” V.M. werd uiteindelijk veroordeeld tot 6 maanden rijverbod en 6.400 euro boete, waarvan ze de helft effectief moet betalen. Na het uitzweten van haar rijverbod moet ze voor drie jaar lang een alcoholslot installeren in haar wagen. Althans, als ze die ooit zou terugkrijgen van haar vader.