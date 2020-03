Uitvaartcentrum voorziet streamingdienst waarmee begrafenissen vanop afstand kunnen gevolgd worden Siebe De Voogt

13 maart 2020

15u29 33 Oostkamp Het coronavirus zorgt ervoor dat begrafenissen de komende weken in beperkte kring doorgaan. Voor wie een dienst niet kan volgen, heeft uitvaartcentrum Timmerman uit Oostkamp dé oplossing: een streamingdienst. Onder meer rusthuisbewoners kunnen zo vanop afstand tóch de uitvaartplechtigheid van hun naaste volgen.

Uitvaartcentrum Timmerman - met vestigingen in Sint-Michiels, Oostkamp en Loppem - schafte een klein jaar geleden de nodige technologie aan om begrafenissen te streamen. De tool blijkt in de huidige coronatijden een gat in de markt. “We hebben het niet daarvoor aangekocht, maar het blijkt nu inderdaad een goede oplossing te zijn voor de vele maatregelen die ons van bovenaf worden opgelegd”, zegt medezaakvoerder Jan De Grande.

Facebookgroep

De uitvaartplechtigheden moeten de komende weken in beperkte kring worden gehouden. “Veel naasten kunnen de dienst daarom niet bijwonen. Ook rusthuisbewoners kunnen bijvoorbeeld niet aanwezig zijn. Door de plechtigheid te streamen, zorgen we ervoor dat zij toch de begrafenis vanop afstand volledig gratis kunnen meevolgen. De familie geeft ons de nodige e-mailadressen door, waarna wij de eigenaars een uitnodiging sturen om lid te worden van een besloten Facebookgroep. In die groep wordt vervolgens de plechtigheid gestreamed. Het blijft zo een puur familiegebeuren.”

Ook op andere vlakken neemt het uitvaartcentrum de nodige maatregelen. Het regelen van plechtigheden gebeurt zo veel mogelijk op kantoor en in aanwezigheid van zo weinig mogelijk personen. Enkel naaste familie mag een overledene bovendien gaan begroeten in het funerarium. “We vragen de aanwezigen ook om verspreid plaats te nemen in de aula en voorzien geen begroeting.”