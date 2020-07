Uittocht van de kust verloopt bijzonder chaotisch door ongeval met vijf gewonden op E40 Siebe De Voogt

21u28 14 Oostkamp Het verkeer van de kust richting binnenland liep dinsdagavond flink wat hinder op door een ongeval op de E40 in Oostkamp. Vijf mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Drie auto’s reden even na 19.30 uur langs achteren op elkaar in net voorbij de oprit in Oostkamp. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, omdat er sprake was van meerdere gewonden. Na een eerste controle bleken vijf betrokkenen verzorging nodig te hebben in het ziekenhuis. Niemand raakte zwaargewond. Door het ongeval was de linker- en middenrijstrook richting binnenland versperd voor het verkeer. De uittocht van de kust verliep dan ook bijzonder chaotisch. Bestuurders moesten meer dan een uur aanschuiven. Rond 20.45 uur werd de snelweg opnieuw vrijgegeven, waarna de file zich langzaamaan oploste.