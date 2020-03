Uitslaande tuinhuisbrand in Jasmijnstraat, oldtimer onherroepelijk verloren Bart Boterman

15 maart 2020

15u23 0 Oostkamp In de Jasmijnstraat in Oostkamp woedde zondagmiddag vanaf 12.30 uur een zware, uitslaande brand in een tuinhuis. Daarin stond een oldtimer geparkeerd en waren ook enkele gasflessen opgeslagen.

Het tuinhuis deed dienst als hobbykamer en brandde nagenoeg volledig uit. “De oorzaak is accidenteel. De eigenaar had een kachel in gang gestoken en even onbeheerd achtergelaten. Toen hij terug kwam, stond het tuinhuis in lichterlaaie”, zegt Lien Vermeersch, woordvoerster van de politiezone Het Houtsche. “Er zijn geen gewonden gevallen, maar het tuinhuis brandde volledig uit. Ook een oldtimer die in het tuinhuis stond geparkeerd, is verloren”, aldus de woordvoerster. In de wijk waren ontploffingen te horen als gevolg van het inferno. De brandweer slaagde erin het vuur te blussen vooraleer het oversloeg op aanpalende huizen.