Twee lichtgewonden bij botsing tussen vijf voertuigen op E40 Siebe De Voogt

10 oktober 2019

10u04 0 Oostkamp Op de E40 in Oostkamp zijn donderdagmorgen vijf voertuigen betrokken geraakt in een kleine kettingbotsing. Twee bestuurders werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De botsing vond een na 9 uur plaats in de richting van de kust. Een bestuurder minderde zo'n 400 meter voor de afrit naar Brugge vaart. De achteropliggende voertuigen konden niet meer tijdig remmen. In totaal reden drie wagens en twee bestelwagens langs achteren op elkaar in. Twee bestuurders werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de rechterrijstrook versperd voor het verkeer, waardoor het aanschuiven was van voor Oostkamp. Omstreeks 9.45 uur waren de betrokken wagens getakeld en werd de snelweg opnieuw volledig vrijgegeven.