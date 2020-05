Tuinhuis gaat in vlammen op langs Legeweg Siebe De Voogt

05 mei 2020

08u46 0 Oostkamp In de Legeweg in Moerbrugge is maandagavond brand uitgebroken in een tuinhuis achter een woning. Ook het huis van de buren raakte licht beschadigd.

De omgeving van de Legeweg werd even na 23 uur opgeschrikt door een luide knal. Toen de bewoners van een woning buitenkwamen, zagen ze dat hun tuinhuis in lichterlaaie stond. De vlammen sloegen over naar de dakgoot en het plat dak van het huis van de buren. De brandweer was snel ter plaatse en kon de schade aan het huis beperken. Het tuinhuis was niet meer te redden en ging in vlammen op. Vermoedelijk lag een slecht gedoofde sigaret aan de oorzaak van de brand.