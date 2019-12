Truck uit Bevergem krijgt tweede leven als foodtruck: “Om te barbecueën en onze eigen rum te verkopen” Bart Huysentruyt

08 december 2019

15u06 0 Oostkamp Cateraar Karel Constandt uit Hertsberge trekt, vier jaar nadat hij de de oude rode camion uit de Canvas-fictiereeks Bevergem kocht, met de gerestaureerde versie het land rond. Anderhalf jaar heeft hij eraan gewerkt. “Klanten zijn er dol op”, zegt de voormalige slager van 't Beenhouwerietje in Wingene.

De ‘Kringloopwinkel-camion’ van Lorenzo (Han Coucke) en Kenny (Sebastien Dewaele) stond na het einde van de succesvolle reeks te koop op veilingsite eBay. Met een bod van 3.060 euro, een bedrag dat integraal ging naar vzw Feestvarken, haalde Karel Constandt (50) de truck binnen. Hij is zaakvoerder van catering ’t Beenhouwerietje en feestorganisator C-events uit Wingene. De truck uit 1990 had 250.000 kilometer op de teller en was behoorlijk versleten. “Maar de symbolische waarde en uitstraling was enorm”, glimlacht Constandt. “We zijn er heel snel wat feesten mee gaan doen. Tijdens dat eerste jaar is de truck heel vaak gefotografeerd."

Veehandelaar

Maar de truck was aan een opknapbeurt toe. Anderhalf jaar lang is er aan de techniek gesleuteld en kreeg ook de carrosserie een opknapbeurt. “Deze vrachtwagen is hetzelfde type waarmee ik als jonge snaak thuis bij mijn vader, die veehandelaar was, mijn eerste meters reed. Het doet me wel iets om er nu mee rond te toeren. Ik ben benieuwd naar de reacties van de mensen. Wij zijn heel trots op de restauratie.” De truck is nu in twee delen opgesplitst. Aan de ene kant is er een barbecuetoog, aan de andere zijde bevindt zich de bar.

Dark rum

“Er is een Mibrasa-over in geïnstalleerd. We braden burgers, worstjes en cote à l’os in deze truck. Aan de andere zijde serveren we alle types dranken. Een speciaaltje is de Charles dark rum, een eigen creatie. We zijn zelf heel erg dol op rum en hebben deze fles helemaal zelf samengesteld, zes maanden gerijpt in eiken vaten en nadien nog eens in de barbecue-as gelegd. De smaak is helemaal mijn ding.” Met de rum, die verkrijgbaar is via de Facebookpagina van 't Beenhouwerietje, worden ook cocktails gemaakt die in de foodtruck geserveerd worden. “We staan niet op festivals, maar kiezen bewust voor privéfeesten, zoals huwelijken of netwerkevents. We hebben onze beenhouwerij midden 2015 gesloten om ons op feesten te kunnen concentreren. Dat geeft een enorme voldoening. Ik heb me die stap nog niet beklaagd.”

Zeugefeesten

De vrachtwagen wordt volgende week zaterdag voor het eerst ingezet op een feest. “We kunnen feesten tot duizend mensen aan en rijden tot in alle uithoeken van het land. Ons concept lijkt zelfs een beetje op de zeugefeesten in Bevergem. Ik was zelf ook grote fan van de serie.”