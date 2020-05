Treinverkeer onderbroken door wanhoopsdaad op sporen, slachtoffer slechts lichtgewond Bart Boterman

17 mei 2020

12u56 2 Oostkamp Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde is een uur lang onderbroken geweest na een wanhoopsdaad op de sporen in Oostkamp. Het slachtoffer is als bij wonder slechts lichtgewond en werd met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. De trein met 37 reizigers kon alsnog verder rijden richting Oostende.

Het incident gebeurde iets over 11 uur met een trein vanuit Zaventem, die via Kortrijk naar Oostende reed. De treinbestuurder ging in de remmen toen hij de persoon, die languit tussen de sporen lag, opmerkte. Dat was in de buurt van de Wilgenbroekstraat in Oostkamp, op zo’n kilometer van de openbare weg. De hulpdiensten rukten massaal uit. “Als bij wonder en gelukkig liep de vrouw slechts lichte verwondingen op. De dame werd vanonder de trein gehaald door de brandweer- en ambulancediensten en is vervolgens met de MUG-helikopter naar de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis overgebracht”, zegt burgemeester van Oostkamp Jan De Keyser (CD&V), die zelf poolshoogte ging nemen.

Even leek het erop dat de 37 personen op de trein geëvacueerd moesten worden. Uiteindelijk is besloten om een nieuwe treinbestuurder op te roepen en alsnog verder te rijden richting Oostende. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan steeds terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.