Trajectcontrole op komst langs E40 in Oostkamp Siebe De Voogt

29 april 2020

12u41 12 Oostkamp Op de E40 in Oostkamp komt mogelijk al tegen het einde van dit jaar trajectcontrole. Dat blijkt uit het antwoord van een parlementaire vraag die Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) stelde aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “De trajectcontrole moet ervoor zorgen dat de snelheid en vele ongevallen op deze locatie dalen.”

Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) vroeg bij de bevoegde minister Lydia Peeters (Open VLD) cijfers op rond het aantal ongevallen die tussen 2014 en 2018 plaatsvonden op de E40 in Oostkamp. “In de richting van Oostende vonden in die periode 18 ongevallen plaats, waarbij 33 lichtgewonden, 5 zwaargewonden en 1 dodelijk slachtoffer vielen”, stelt Maertens. “In de richting van het binnenland vielen er 23 ongevallen te noteren met 32 lichtgewonden en 1 dode.”

Einde 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt samen met de federale politie aan een oplossing om met een minimum aan investeringen de veiligheid op de E40 te verhogen. Die veiligheid verhogen kan door het ‘afdekken’ van de snelwegen met ANPR-camera’s of door het uitbouwen van het trajectcontrolenetwerk op de snelwegen in Vlaanderen.

Uit het antwoord van de minister blijkt nu dat het Agentschap Wegen en Verkeer ook een trajectcontrole plant op de E40 in Oostkamp en dat in beide richtingen. “Die zou ervoor moeten zorgen dat de snelheid en vele ongevallen op die locatie dalen”, verduidelijkt Bert Maertens. “Het situatieplan voor de trajectcontrole is klaar. De minister antwoordde mij dat de doorlooptijd voor dergelijk project zes maanden bedraagt. In het laatste kwartaal van 2020 zou de trajectcontrole dus in dienst moeten genomen worden. Het is wel nog afwachten of de coronacrisis voor vertraging zal zorgen.”