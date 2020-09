Trajectcontrole in Hogestraat en Kwagatstraat vanaf komend voorjaar Siebe De Voogt

21 september 2020

16u46 2 Oostkamp Het gemeentebestuur pakt de verkeersveiligheid in de Hogestraat en Kwagatstraat in Ruddervoorde aan. Vanaf het voorjaar geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, die afgedwongen zal worden met een trajectcontrole.

De verkeerssituatie in de Hogestraat en Kwagatstraat vormt al jaren een pijnpunt in Ruddervoorde. Het gemeentebestuur leverde al inspanningen door snelheidsremmende maatregelen te nemen, maar die bleken vergeefs. Een studiebureau kreeg de opdracht om mogelijke maatregelen te bestuderen. Hun bevindingen werden op 17 februari dit jaar besproken tijdens een bewonersvergadering. De resultaten van de vergadering deden het gemeentebestuur kiezen voor een trajectcontrole.

Knips

Concreet wordt vanaf het voorjaar van 2021 op het volledig traject Hogestraat-Kwagatstraat tussen de Torhoutsestraat en Sijslostraat een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 kilometer per uur. De Hogestraat en Kwagatstraat worden voorrangswegen tegenover de zijstraten. In de Canadastraat wordt dan weer een tractorsluis geïnstalleerd, terwijl de Westmolenstraat en Hazelbeekstraat - tussen Hogestraat en Westmolenstraat - worden geknipt.

“Aangezien de Kwagatstraat en Hogestraat belangrijke en noodzakelijke doorgangswegen zijn en we de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers en het leefcomfort van de buurt willen verhogen, kiezen we voor een niet evidente oplossing", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Trajectcontroles vind je bijna niet op dergelijke wegen, maar in samenspraak met de bevolking kiezen we toch voor deze zware investering.”