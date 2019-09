Tot drie kwartier file op E403 door kleine kettingbotsing met vier wagens Siebe De Voogt

03 september 2019

08u53 0 Oostkamp De ochtendspits op de E403 richting Brugge is dinsdagmorgen volledig in de soep gedraaid door een kleine kettingbotsing met vier wagens. Het was tot drie kwartier aanschuiven vanaf Lichtervelde.

Het ongeval vond even na 7.30 uur plaats een kleine kilometer voorbij de afrit in Ruddervoorde. Vier wagens reden er langs achteren op elkaar in. Niemand raakte gewond, maar de botsing zorgde wel voor flink wat verkeershinder. Volgens de federale wegpolitie konden de voertuigen redelijk snel naar de pechstrook geduwd worden, maar op dat moment stond al tot drie kwartier file vanaf Lichtervelde. Rond 8 uur waren de wagens getakeld en werd de snelweg opnieuw vrijgegeven.