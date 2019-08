Torhoutsestraat sneller dan verwacht weer open voor verkeer na werken Siebe De Voogt

22 augustus 2019

14u04 2 Oostkamp Het kruispunt van de Torhoutsestraat en Leegtestraat in Ruddervoorde is een dag sneller dan verwacht weer open gesteld voor het verkeer. Bijna twee weken lang werd het wegdek er hersteld.

De aannemer maakte donderdagmorgen de Torhoutsestraat weer vrij ter hoogte van het KBC-kantoor. Normaal zou dat pas vrijdagavond gebeuren. Volgende week worden nog de nodige wegmarkeringen aangebracht. Twee weken lang werd er gewerkt aan het wegdek en de verkeersdrempel om de problemen met de waterafvoer op te lossen. De Torhoutsestraat was al die tijd plaatselijk afgesloten. Het verkeer uit Baliebrugge moest een omleiding volgen via de Hogestraat en Kwagatstraat. Bestuurders uit Ruddervoorde moesten omrijden via de Kanunnik Andriesstraat.