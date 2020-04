Toben Braeckevelt (26) verkozen tot nieuwe voorzitter van Jong CD&V regio Brugge Siebe De Voogt

23 april 2020

09u13 0 Oostkamp Oostkampenaar Toben Braeckevelt (26) is verkozen tot nieuwe regiovoorzitter van Jong CD&V Brugge. Dat maakte de partij bekend op Facebook.

Braeckevelt volgt na drie jaar Ellen Goes op, die sinds 2019 schepen is in Zedelgem. Hij is momenteel zelf fractieleider van CD&V in de gemeenteraad van Oostkamp en stond eerder ook vier jaar aan het hoofd van Jong CD&V Oostkamp. Begin vorig jaar werd hij in die laatste functie opgevolgd door Sim Deeren.