Tien procent rijdt te snel tijdens flitsmarathon in Oostkamp, Beernem en Zedelgem Siebe De Voogt

09 oktober 2019

Ook de lokale politie Het Houtsche nam dinsdag deel aan de nationale flitsmarathon. In Oostkamp, Beernem en Zedelgem reden tien procent van de bestuurders te snel.

In totaal controleerde Het Houtsche dinsdag 2.366 wagens in de zone. Van de gecontroleerde bestuurders bleek 9,8 procent te snel te rijden. Eén iemand speelde zijn of haar rijbewijs kwijt en zal het later wellicht nog mogen uitleggen aan de politierechter. De zwaarste snelheidsovertreding vond plaats langs de Autobaan in Loppem. Daar werd een bestuurder geflitst aan 88 km/uur, terwijl de maximaal toegelaten snelheid er 50 is.