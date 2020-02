Thuisverpleegster belandt met wagen in gracht, maar blijft ongedeerd Siebe De Voogt

17 februari 2020

08u35 0 Oostkamp In de Kwagatstraat in Ruddervoorde, bij Oostkamp, is maandagmorgen een verpleegster van het Wit-Gele Kruis met haar wagen in de gracht beland. De vrouw bleef gelukkig ongedeerd.

Het ongeval vond even voor 6.30 uur plaats. Het slachtoffer reed in de richting van Veldegem en verloor plots de controle over haar stuur. Ze raakte van de weg af en kwam tot stilstand in de gracht. De vrouw kon zelf uit de auto kruipen en raakte niet gewond. Ze was wel zwaar aangedaan. De politie Het Houtsche onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen waren er geen andere voertuigen betrokken.