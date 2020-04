Taskforce bekijkt leven na corona: gemeente wil sociaal en economisch leven ondersteunen Siebe De Voogt

27 april 2020

09u25 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp wil het sociale en economische leven na de coronacrisis ondersteunen. Een speciale taskforce is concrete acties aan het uitwerken om de lokale economie te stimuleren en de gemeenschap nieuw leven in te blazen. “We willen inzetten op structurele ondersteuning op langere termijn”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

Het gemeentebestuur is vandaag grotendeels bezig met de ondersteuning tijdens de huidige crisis. Toch wordt ook al de situatie na corona bekeken. Op korte termijn wil de gemeente de lokale economie ondersteunen door het faciliteren van “veilig” shoppen. In samenspraak met UNIZO en Shopping Oostkamp wordt gewerkt aan een handelaars-veiligheidskit met tips en aanduidingen over social distancing. Eerder raakte al bekend dat het gemeentebestuur mondmaskers aankocht voor elke inwoner vanaf 6 jaar.

Op langere termijn wordt bekeken hoe de lokale economie kan gestimuleerd worden. De gemeente wil daarbij haar inwoners stimuleren om lokaal te shoppen. Daarnaast willen ze bekijken hoe het verenigingsleven en evenementen stap voor stap kunnen hernomen worden. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan sociale ondersteuning. Om concrete voorstellen rond de drie thema’s uit te werken, werd een taskforce opgericht. Zij gaan in samenspraak met alle politieke fracties op zoek naar creatieve en innovatieve ideeën en voorstellen. “We willen bewust kiezen om geen maatregelen te voorzien die én geld kosten én te weinig impact hebben”, vertelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Zo geloof ik bijvoorbeeld minder in een waardebon van 5 of 10 euro om lokaal te shoppen. We willen samen met de economische en sociale sector inzetten op structurele ondersteuning op langere termijn.”