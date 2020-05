Takelaar voorkomt erger bij containerbrand naast de deur Siebe De Voogt

14 mei 2020

Op de terreinen van een outletstore in tuinmeubelen langs de Lieverstedestraat in Moerbrugge heeft een container donderdagnamiddag vuur gevat. De buren van takeldienst ADB trokken het brandende gevaarte weg van een loods en voorkwamen op die manier erger.

Het vuur ontstond even na 16 uur in een afvalcontainer die tegen de voorgevel van een loods stond. Een werknemer van takeldienst ADB, zelf een brandweerman, reageerde alert en trok de brandende container met een vrachtwagen weg van het gebouw. Hij voorkwam zo dat de vlammen oversloegen. Zijn collega’s van de brandweer hadden uiteindelijk weinig moeite met het blussen. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk.