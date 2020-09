Superprestige in Ruddervoorde gaat door, maar zonder publiek: “Mét toeschouwers was voor ons onmogelijk haalbaar” Siebe De Voogt

15 september 2020

14u15 0 Oostkamp De beslissing is gevallen. De Superprestige veldrijden in Ruddervoorde gaat op 24 oktober door zonder publiek. Een wedstrijd mét toeschouwers en volgens de coronamaatregelen was volgens het organiserende Wijkcomité Sint-Godelieve niet haalbaar. “We hopen dit te overleven met de buffer die we de voorbije jaren hebben aangelegd”, zegt voorzitter Wim Pyfferoen.

De Superprestige veldrijden in Ruddervoorde is al meer dan 30 jaar hét drink- en eetfestijn bij uitstek in de Brugse regio en een vaste afspraak op de agenda van veel inwoners. Het evenement is dit jaar aan z'n 33ste editie toe. Al enkele weken hingen boven de organisatie evenwel donkere wolken door de coronacrisis. Twee weken geleden vond overleg plaats tussen het schepencollege, waar medeorganisator Geert Pyfferoen deel van uitmaakt, en het organiserende Wijkcomité Sint-Godelieve.

Door de coronacrisis moesten de tenten open zijn... Bij de minste windstoot is zo'n ganse tent weg Wim Pyfferoen, voorzitter Wijkcomité Sint-Godelieve

De organisatie kreeg de kans om een plan op te stellen om alles coronaproof te laten verlopen mét publiek, maar trok daarbij grote ogen. “Het was gewoon te veel om waar te maken”, zegt voorzitter Wim Pyfferoen.

De coronamaatregelen zijn volgens Pyfferoen niet te realiseren op de weide in Baliebrugge. “Het publiek moest in bubbels langs verschillende ingangen het terrein op worden geleid”, vertelt hij.

“Dat viel nog ergens waar te maken, maar de drankvoorziening was wat anders. In oktober kan het een hele dag regenen, dus moet je sowieso voldoende tenten zetten. Door de coronacrisis moesten die tenten bovendien open zijn... Stel je maar eens voor dat het hard begint te waaien. Bij de minste windstoot is de ganse tent weg. De toeschouwers moeten ook aan tafels kunnen zitten én hun drank moet aan tafel gebracht worden. Dat kunnen wij simpelweg niet halen. We werken met vrijwilligers en kunnen daarvoor onmogelijk genoeg mensen inschakelen.”

90.000 euro

De beslissing om de wedstrijd zonder publiek toch te laten doorgaan, was volgens Pyfferoen dan ook snel genomen. “Het is beter dan niets”, zegt hij. “Zeker voor de renners. Meer en meer manches, zoals die in Diegem, worden afgelast. Zij zullen elke wedstrijd komende winter kunnen gebruiken. Of dit geen financiële aderlating is voor ons? Uiteraard wel. We blijven immers met onze vaste kosten zitten voor de huur van het materiaal, het betalen van de UCI en de renners en zoveel meer. Ik schat dat dit grapje ons zeker 80.000 à 90.000 euro zal kosten. Laat ons hopen dat we dit jaar kunnen overleven met de buffer die we de voorbije edities hebben aangelegd. Dat moet mogelijk zijn.”