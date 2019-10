Exclusief voor abonnees Superfan Robin reageert dolenthousiast op nieuwe afleveringen van FC De Kampioenen: “Ze mogen mij altijd bellen voor hulp” Siebe De Voogt

22 oktober 2019

07u56 8 Oostkamp FC De Kampioenen komt na bijna negen jaar afwezigheid terug met acht nieuwe afleveringen en dat komt ook voor de superfans ietwat als een verrassing. Robin Verrecas uit Oostkamp vernam het nieuws op reis in Los Angeles. “Ik dacht eerst dat het een grap was”, vertelt de twintiger, die spontaan ook zijn hulp aanbiedt aan de makers. “Ze mogen mij altijd bellen.”

Oostkampenaar Robin Verrecas is al van kleins af aan een grote fan van het ploegje van Balthazar Boma. Als grafisch ontwerper liet hij drie jaar geleden het logo van “DDT Oké Cars”, de garage van het populaire personage van Jacques Vermeire, op zijn nummerplaathouder zetten en hij dook als figurant ook op in de derde en vierde Kampioenenfilm. “Ik ben al fan van zolang ik mij kan herinneren”, vertelt de twintiger. “Als kind keek ik samen met mijn broer naar de opgenomen afleveringen op VHS. De fascinatie voor FC De Kampioenen draag ik tot op vandaag mee. Thuis heb ik ook een ganse verzamelcollectie met originele stukken over en uit de reeks.”

