Student-ondernemer (23) brengt alcoholvrije gin op de markt: “Gezond én lekker alternatief voor grote broertje” Siebe De Voogt & Sam Vanacker

22 mei 2019

16u39 58 Oostkamp Mattias Bonami (23) uit Ruddervoorde brengt sinds kort een alcoholvrije gin op de markt. De student-ondernemer importeert Saint G&T rechtstreeks uit Zuid-Afrika en verdeelt het in de regio. “Het drankje biedt een gezond en lekker alternatief voor de gekende gins”, vertelt de jongeman.

Ondernemen is één van de grootste passies van Ruddervoordenaar Mattias Bonami (23). Hij noemt het zelfs “zijn enige hobby”. “Alles begon vorig jaar, toen ik in mijn derde jaar KMO-management zat aan de Arteveldehogeschool in Gent”, vertelt hij. “In het kader van onze opleiding moesten we een nieuw product op de markt brengen. Wij kozen voor een koude koffie, gebotteld op een klein flesje. Het project was enorm tof om te doen en ik leerde ook veel mensen kennen. Meteen na afloop ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging.”

Zuid-Afrika

Mattias volgt intussen een schakeljaar aan de UGent en kwam via zijn zus voor het eerst in contact met alcoholvrije gin. “Zij was vorig jaar op reis in Zuid-Afrika. Omdat ze zwanger was, proefde ze er van een alcoholvrije gin. Ze vond het een tof idee, dat in ons land nog niet echt gekend was en bracht me meteen op de hoogte. Het drankje viel bij mijn familie meteen in de smaak, dus besloot ik het te importeren.” De jonge ondernemer begon volledig van nul en was vijf maanden in de weer met het regelen van het papierwerk. “Ik moest alles zelf ontdekken: van certificaten tot accijnzen en andere paperassen. Eind april was alles afgerond. Ik sloot een contract met de Zuid-Afrikaanse producent van Saint G&T en liet een eerste lading overkomen. De drank stockeer ik bij mij thuis en verdeel ik vervolgens over restaurants, webshops en particulieren.”

Gezond en lekker

Mattias verkocht in twee weken tijd al 155 flessen van zijn alcoholvrije gin en maakt op gebied van smaak naar eigen zeggen het verschil met zijn concurrenten. “Mijn gin biedt een gezond en lekker alternatief voor zijn alcoholische broertje. Hij bezit geen suikers en is een pure combinatie van verschillende kruiden. Net als bij de gekende gin moet hij gedronken worden in combinatie met tonic.” De Ruddervoordenaar is momenteel volop aan het studeren voor zijn eindexamens en wil zich daarna volop storten op de verkoop van Saint G&T. “Mijn doelstelling is om iedereen te laten proeven van mijn product. Ik wil op dit moment zoveel mogelijk mensen ontmoeten en nieuwe opportuniteiten ontdekken. Of ik dit later voltijds kan doen, zal de toekomst wel uitwijzen.” Meer info op www.cemport.net of op de Facebookpagina van Cemport.