Stilgelegde werken door coronacrisis worden opnieuw opgestart Siebe De Voogt

10 april 2020

10u57 0 Oostkamp Enkele wegenwerken in Oostkamp die halfweg maart werden stilgelegd door de coronacrisis, worden opnieuw opgestart. Een overzicht.

In de Papenvijversstraat gaan de werken in het kader van het project Kampveld op 20 april weer van start. Ook met de werkzaamheden in de Legendaledreef wordt die dag weer begonnen. In de Lodistraat in Hertsberge gingen de werken begin deze week al verder. De rioleringswerken aan De Valkaart werden niet stilgelegd en ook aan het Rooiveldplein in Waardamme werden nog kleinere werken uitgevoerd, zoals het aanbrengen van wegmarkeringen en aanplanten van bomen.

De aannemers houden bij de heropstart rekening met de geldende coronamaatregelen. Omdat dit niet mogelijk is bij de werken in de Baron Pecsteenwijk in Ruddervoorde, blijft dat project wél stilliggen.