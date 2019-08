Stevige wind zorgt her en der voor kleine stormschade: brandweer moet vooral takken ruimen Siebe De Voogt

10 augustus 2019

13u49 0 Oostkamp De hevige rukwinden zorgen voorlopig nergens voor grote problemen. De brandweer van de Hulpverleningszone 1 kreeg zaterdagvoormiddag een vijftiental oproepen voor kleine gevallen van stormschade.

De brandweerpost van Oostkamp moest onder meer uitrukken naar de Sijslostraat in Ruddervoorde. In het stuk richting Loppem was een zware tak door de sterke wind op de rijbaan belandt. De brandweermannen hadden uiteindelijk weinig moeite met het verwijderen van de tak. Tijdens de interventie was de weg plaatselijk even afgesloten voor het verkeer. In de Sint-Pietersgroenestraat in Sint-Pieters, bij Brugge, dreigde een lichtarmatuur dan weer naar beneden te komen. De brandweer snelde ter plaatse om erger te voorkomen. Het KMI kondigt voorlopig nog tot middernacht code geel af. Aan de kust waarschuwt het voor een krachtige zuidwestenwind, met rukwinden tot 80 km/uur of meer.