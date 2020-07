Stationsstraat richting Moerbrugge gaat volgende week tijdelijk open voor verkeer Siebe De Voogt

10 juli 2020

08u54 6 Oostkamp De Stationsstraat richting Moerbrugge wordt volgende week tijdelijk opnieuw opengesteld voor het verkeer. De aannemer maakt de weg vrij tijdens het bouwverlof. Het stuk richting station blijft wel afgesloten.

Zoals beloofd maakt de aannemer van de werken in de Stationsstraat de rijbaan richting Moerbrugge vrij tegen vrijdagavond 17 juli. Bij goed weer en zonder onvoorziene omstandigheden is zelfs dinsdag 14 juli mogelijk volgens de gemeente. Nog voor het bouwverlof wordt gestart met het opbreken van de weg tussen het kruispunt Stationsstraat-Moerbrugsestraat en de Rivierbeek. De rijbaan richting station blijft zo ook tijdens het bouwverlof afgesloten.

Vanaf maandag 10 augustus wordt de as Oostkamp-Moerbrugge weer afgesloten voor het verkeer voor de aanleg van het fietspad aan de kant van het kasteel Gruuthuse. Autoverkeer toelaten tijdens de werken is volgens het gemeentebestuur niet mogelijk, aangezien één rijvak voorbehouden is als werfzone en het andere als beveiligde zone voor fietsers die van Oostkamp naar Moerbrugge willen rijden. Bestuurders blijven omgeleid worden via Steenbrugge.

Vervoersmaatschappij De Lijn blijft tijdens het bouwverlof dezelfde regeling als voorheen behouden. De verbinding tussen Oostkamp en Moerbrugge wordt dus niet bediend.