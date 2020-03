Spelertje van KSV Oostkamp vermoedelijk besmet met coronavirus Siebe De Voogt

13 maart 2020

17u39 52 Oostkamp Een spelertje van de U11 van eersteprovincialer KSV Oostkamp is vermoedelijk besmet met het coronavirus. Dat heeft de ploeg vrijdag meegedeeld aan de spelers en hun ouders, de trainers en bestuursleden.

“We werden geïnformeerd dat een speler van de U11, die deze week nog aanwezig was op training, vermoedelijk besmet is door het coronavirus”, staat in een mail van de club. “Het is onze plicht om jullie hierover te informeren, maar reden tot paniek is er zeker niet.” KSV Oostkamp raadt elke betrokkene van de club aan telefonisch contact op te nemen met de huisdokter bij symptomen die gelinkt kunnen worden aan het coronavirus.