Sp.a vreest voor zwerfvuil na verhoging van milieuheffing en prijs vuilniszakken Siebe De Voogt

20 januari 2020

15u48 2 Oostkamp Sp.a Oostkamp bekijkt de nieuwe beleidsnota van de CD&V-meerderheid met een kritisch oog. Vooral de verhoging van de milieuheffing en de prijs van de vuilniszakken is voor de socialisten een heikel punt.

“De milieubelasting van een gezin gaat van 55 naar 70 euro en de vuilniszakken worden enkele euro’s duurder per pak”, klinkt het. “Voor een modaal gezin komt dat neer op ongeveer 25 euro extra kosten per jaar, terwijl de gemeente ter compensatie een gratis forfait van 5 euro per gezinslid geeft. Die 5 euro kunnen de inwoners besteden in het containerpark. Wij twijfelen of dit daadwerkelijk zwerfvuil tegen zal gaan en meer mensen naar het containerpark lokken, zoals de meerderheid hoopt. Er zijn ook mensen die niet naar het containerpark kunnen gaan en die betalen dus nog meer.”

Ook over de nieuwe bestemming van enkele Oostkampse kerken en het masterplan Oostkamp centrum heeft sp.a enkele bemerkingen. “Voor dat masterplan moet nog een studie gemaakt worden. De impact en maatregelen zijn nog niet gekend, dus is het voor iedereen koffiedik kijken. Voor wat betreft de herbestemming van de kerken, moet de gemeente flink wat investeringen doen. Binnen deze legislatuur zal 3,8 miljoen besteed worden aan de werkingskosten van de kerken. Dit is veel in budgettair moeilijke tijden. De prijs die verenigingen voor het gebruik ervan zullen betalen moet schappelijk blijven. De verenigingen zijn immers een sterke motor binnen onze gemeente. Wij vrezen dat vele investeringsplannen duurder zullen uitvallen dan budgettair gepland en men zo investeringen zal moeten schrappen of uitstellen.”