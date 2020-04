Snelwegbrug in Bergenstraat krijgt fietspaden om schoolgaande jeugd beter te beschermen Siebe De Voogt

08 april 2020

09u28 0 Oostkamp Op de brug over de E403 in de Bergenstraat in Ruddervoorde worden nog voor de zomer fietspaden aangelegd. Veel fietsers, waaronder schoolgaande jeugd, gebruiken de brug om naar Torhout te fietsen. De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Wegen en Verkeer willen hun veiligheid verhogen.

Concreet zullen het brugdek en de taluds van de brughelling aangepast worden. Op het brugdek wordt de onderhoudsstrook tussen de leuning en rijbaan aan weerszijden verbreed om dienst te doen als fietspad. De taluds van de brughelling worden steiler gemaakt en verstevigd, zodat ruimte ontstaat voor de aanleg van een fietspad aan beide kanten van de rijweg.

Volgens de voorlopige planning gaan de werken in juni van start. Ze maken deel uit van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid, waarmee aannemer Norré-Behaegel in de tweede helft van april van start gaat in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij. Via het project investeren de Vlaamse Overheid en de gemeenten in het landelijk veldgebied tussen Torhout, Zedelgem, Wingene en Oostkamp. Er wordt gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen en veilige kruispunten. Water uit de beken krijgt meer ruimte om overstromingen tegen te gaan en op enkele plaatsen wordt voor een groenere omgeving gezorgd.