Smeulende barbecueresten zetten composthoop en aanpalende haag in brand Siebe De Voogt

06 april 2020

09u39 9 Oostkamp Veel gezinnen haalden zondag door het mooie weer voor het eerst hun barbecue boven. In de Nachtegaalstraat in Moerbrugge, bij Oostkamp, bezorgde dat de brandweer meteen werk.

Bewoners hadden er na het avondeten hun barbecueresten in de composthoop gegooid. De kolen waren echter nog niet voldoende afgekoeld en bleven een tijdlang smeulen. Ze zetten uiteindelijk rond 22 uur de composthoop in lichterlaaie. De vlammen sloegen over naar een aanpalende haag en enkele bomen en beschadigden ook een stuk van een serre. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur zich uitbreidde. Niemand raakte gewond.