Slagerij Laurenzo & Sylvie tijdelijk dicht na coronabesmetting bij personeelslid Siebe De Voogt

22 september 2020

14u18 0 Oostkamp Slagerij Laurenzo & Sylvie in Waardamme heeft dinsdag de deuren gesloten, nadat één van de personeelsleden een positieve coronatest heeft afgelegd. “We doen dit uit voorzorg, want van de overheid moesten we in principe niet sluiten”, zegt zaakvoerster Sylvie.

De werknemer die positief testte, is een kracht die op zelfstandige basis af en toe in het atelier van Laurenzo en Sylvie aan de slag is. “Toevallig is hij hier de voorbije drie dagen geweest”, vertelt Sylvie.

Telefoon opgenomen

“Contact met de klanten heeft de werknemer niet gehad. De kans lijkt ons ook klein dat wij en ons personeel besmet zijn. We namen immers alle mogelijke voorzorgen. Zo dragen we zowel in het atelier als in de winkel mondmaskers, werken we met handschoenen en ontsmetten we alles wat mogelijk is. De besmette werknemer nam wel enkele keren de telefoon op. Hopelijk heeft hij het virus niet aan ons doorgegeven via het toestel.”

Na de positieve coronatest nam Sylvie meteen contact op met burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “In principe hoeven we van de overheid niet te sluiten”, zegt ze. “Toch beslisten we geen enkel risico te nemen en de zaak meteen uit voorzorg dicht te houden. Geen makkelijke beslissing, want ook voor ons is dat een financiële dobber. Donderdag worden wij samen met vier personeelsleden getest. Zeker tot dan blijven we in quarantaine. Onze winkel heropenen we ten vroegste maandag.”